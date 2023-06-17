Восемь человек стали жертвами шторма в Бразилии

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Восемь человек погибли из-за сильного шторма в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул, сообщает Associated Press.

По данным губернатора штата Эдуарду Лейти, гибель людей зафиксирована в семи городах. Пожарные провели около 2,4 тысячи спасательных операций в 35 городах штата.

На данный момент известно о восьми погибших, еще 20 пропали без вести, уточнили в издании.

Как уточнили градоначальники пострадавших городов, за сутки выпало больше осадков, чем обычно выпадает за весь июнь.

Ранее о подтоплениях сообщалось в российском Сочи. На курорте вводили штормовое предупреждение из-за дождей, пляжи были закрыты. Информации о пострадавших не поступало.

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