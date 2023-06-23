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16:57

Общество

Тропический шторм "Синди" возник в Атлантическом океане

Фото: 123RF/ceglik

Тропический шторм "Синди" сформировался в Атлантическом океане, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его информации, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет 20,8 метра в секунду. Шторм движется на запад со скоростью 24 километра в час.

Сейчас он находится в 1 595 километрах к востоку от Малых Антильских островов.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли из-за сильного шторма в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. По данным губернатора штата Эдуарду Лейти, гибель людей зафиксирована в семи городах. Пожарные провели около 2,4 тысячи спасательных операций в 35 городах штата.

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