Уровень запасов воды в водохранилищах Стамбула снизился до 20%

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Уровень запасов воды в водохранилищах, которые снабжают турецкий город Стамбул, упал до 20%. Такого объема хватит на 57 дней, сообщает РИА Новости.

По данным управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ зафиксировали на отметке в 20,6%. Город, население которого составляет свыше 16 миллионов человек, регулярно потребляет около 3,1 миллиона кубометров воды.

Так, в конце июля половина из десяти водохранилищ почти обмелели, однако на сегодняшний день их число достигло 7.

По информации метеорологов, осадков в городе в ближайшие 10 дней не прогнозируется, столбики термометров будут показывать от 22 до 24 градусов. Генеральный департамент метеорологии отметил, что за 72 года средняя температура этого месяца оказалась в районе 13,6 градуса.

Август стал самым засушливым месяцем в стране за последние 33 года. Тогда запасы воды в Стамбуле в связи с жаркой и засушливой погодой упали до 33,4% от нормы. Это стало минимальным показателем с 2014 года.

В августе 2014 года запасы воды находились на уровне 150 миллионов кубометров. Самый низкий уровень установили в марте того же года, тогда значения показали 28,9% от нормы.

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