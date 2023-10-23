Разведка Франции обвинила российские СМИ в истерии французов из-за нашествия клопов

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Разведслужбы Франции обвинили российские СМИ в истерии французов на фоне нашествия постельных клопов, сообщила телерадиокомпания BFM TV.

По информации французских журналистов, разведка серьезно рассматривает такую гипотезу, ссылаясь на итоги межминистерского совещания. Якобы некоторые публикации неназванных российских СМИ оказались недостоверными и основывались на несуществующих французских статьях.

Например, якобы в СМИ РФ выходили новости о том, что из-за санкций против России во Франции не осталось химикатов для борьбы с насекомыми, а также якобы из-за большого количества беженцев с Украины в Европу прибыло большое количество насекомых.

При этом авторы материала подчеркнули, что Россия напрямую не виновата в нашествии клопов.

"По правде говоря, уже более 20 лет в нашей стране наблюдается регулярный рост числа этих вредителей", – отметили они.

Журналисты также подтвердили, что волна публикаций в мировых СМИ была вызвана прежде всего статьями во французских газетах. Медиа по всему миру освещали данную проблему, включая BBC, New York Times и европейские СМИ, однако на их роль в панике разведка не указала.

Тем временем жители Франции продолжают жаловаться, что клопы распространились не только в общественных заведениях – насекомых обнаруживают и в домах обычных жителей. Местный Минздрав просит граждан не паниковать.

Между тем посещающим Париж россиянам не следует бояться постельных клопов. Как рассказал Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, эти насекомые в РФ и во Франции одни и те же. Так что никаких новых организмов завезти в страну не получится.

Кроме того, по мнению эксперта, до Олимпиады 2024 года, которая пройдет во Франции, численность клопов в стране удастся сократить до минимума. Но для этого нужны грамотные и слаженные действия коммунальных служб.

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