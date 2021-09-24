Испанские волонтеры организовали сбор для пострадавших от извержения вулкана на Канарах

В Испании волонтеры организовали сбор продуктов, лекарств и предметов первой необходимости для пострадавших от извержения на острове Пальма.

По официальным данным, около 6 тысяч человек, спасаясь от раскаленной лавы, лишились всего своего имущества. Полностью уничтожены 200 жилых домов, погиб урожай на местных фермах, лава загрязнила подземные воды.

Спасатели все еще продолжают эвакуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.