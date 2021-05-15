"Интерьер, nапример": как расширить стену спальни в космическую 3-D панель

Ольга Царева живет в двухкомнатной квартире с сыном Севой. В ремонт его комнаты она вложила не только всю душу, но и все деньги. А вот на свою спальню средств и сил не хватило.

Сменить "декорации" и сделать комнату интересной ей поможет Алексей Лазар. Он превратит стену спальни в космическую 3-D панель, расширит пространство при помощи геометрических рисунков, разберет скучное трюмо и сделает из него стильный комод! Корм для грызунов он использует в декорировании зеркала, а стены украсит модными гербариями! Что из этого получится – в новом выпуске шоу "Интерьер, например!"