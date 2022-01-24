Ubisoft выпустит виртуальное путешествие по Нотр-Даму

Виртуально прогуляться по Нотр-Даму скоро смогут все желающие. Пожарный квест по собору готовит компания Ubisoft. Прохождение игры займет около часа. Геймерам предложат решать головоломки вместе с товарищами по команде, чтобы найти и спасти реликвии и потушить огонь.

На игру создателей вдохновил режиссер документального фильма о пожаре в Нотр-Даме, вспыхнувшего в 2019 году. Жан-Жак Анно обратился к мастерам графики, которые в прошлом уже отрисовывали собор в одной из частей Assassin’s Creed. Премьера запланирована на март. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.