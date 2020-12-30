Кинолог предостерег от прогулок с собаками в новогоднюю ночь

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что в новогоднюю ночь следует отказаться от прогулок с собакой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Даже обученная собака может испугаться внезапного резкого звука в незнакомой обстановке. Ежегодно я призываю собаководов быть максимально внимательными на улице и по возможности исключать прогулки во время празднования Нового года", – заявил эксперт.

По мнению Голубева, лучше всего вывести питомца на прогулку примерно до 19:00 в предновогодний день, поскольку залпы будут редкими. Если есть возможность, то хорошим вариантом будет поездка за город. При этом оставлять питомца дома одного или у чужих людей нельзя, чтобы не вызвать у животного сильный стресс.

Если избежать прогулки в период салютов не удалось, то следует надеть на собаку плотную шлейку или ошейник и поводок. Отпускать питомца побегать без присмотра не стоит.

Сбежать домашнее животное может даже при соблюдении всех мер предосторожности. Если это произошло, то надо обыскать наиболее тихие места, особенно на маршруте от дома до места прогулки. Дополнительно помогут объявления в соцсетях и бумажная расклейка на улицах, причем шансы найти пса увеличиваются при наличии фотографии.

Ранее Владимир Голубев призвал не кормить животных с праздничного стола. Президент Российской кинологической федерации напомнил, что строение желудка питомцев не сравнимо с человеческим, а потому многие блюда могут быть вредны и даже опасны.

