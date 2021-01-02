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В мире

07:09

Сотни птиц погибли в Риме из-за салютов в Новый год

за рубежом животные

Фото: youtube.com/Corriere della Sera

Новогодние салюты стали причиной гибели сотни птиц в Рима. Видео с лежащими на земле скворцами и другими пернатыми опубликовали пользователи соцсетей.

Как пишет издание Corriere della Sera, птицы, вероятно, умерли от остановки сердца при попытке избежать взрывов фейерверков.

Очевидцы рассказали, что птицы падали замертво на мостовые города. Особенно много животных обнаружили вблизи главного железнодорожного вокзала Термини в центре города.

Организации по защите животных возмутились, что несмотря на штраф 500 евро за использование фейерверков, люди продолжают запускать салюты и тем самым убивают птиц.

В Ливерпуле ранее заметили дисциплинированного голубя, который пересекал дорогу по зебре, убедившись, что ему уступает автомобиль.

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