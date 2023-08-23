Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа

Предстоящий сброс воды с японской АЭС "Фукусима-1" вызывает опасения соседних стран, в том числе России. 24 августа отправится в океан первая порция жидкости, охлаждавшая энергоблок после аварии 10 лет назад. МАГАТЭ одобрила японский план.

Всего к океан уйдет больше одного миллиона тонн зараженной воды. Эксперты предполагают, это может быть подготовительным этапом для восстановления "Фукусимы". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.