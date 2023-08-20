Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидировали. Информация появилась на сайте регионального главка МЧС РФ.

"В 16:50 ликвидация последствий пожара", – сказано в сообщении.

О возгорании на складе в подмосковном Гривно стало известно утром 20 августа. Изначально площадь пожара составляла 375 квадратных метров.

В 11:22 возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров. Отмечалось, что со склада были эвакуированы 391 человек до прибытия пожарных.

В 11:48 была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара приняли участие 91 человек, 34 единицы техники, вертолет Московского авиацентра.

Открытое горение на складе Ozon в Подмосковье ликвидировано