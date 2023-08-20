В Подмосковье горит склад Ozon на площади почти 400 "квадратов"

Фото: телеграм-канал SHOT

Склад Ozon горит в подмосковной деревне Гривно. Площадь пожара составляет 375 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре на складе Ozon поступила в 08:39 по московскому времени. Сотрудники склада эвакуированы. В тушении пожара участвуют 91 человек и 34 единицы техники.

"Пожар произошел в шестиэтажном здании. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников. Площадь пожара на данный момент составляет 375 кв. метров, горит продукция в коробках на стеллажах", – сказали в пресс-службе.

Как сообщает телеграм-канал Mash, горят вещи, игрушки и прочие заказы клиентов на шестом этаже. Огонь перекинулся на крышу. Пожару присвоен третий ранг сложности. О пострадавших пока не сообщается.

Крупный пожар произошел на складе компании Ozon в августе 2022 года. Тогда огонь охватил 35 тысяч квадратных метров. На складе хранились товары, которые доставляли по всей Московской области. Во Всероссийском союзе страховщиков тогда оценили ущерб от пожара в 10 миллиардов рублей.