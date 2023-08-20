Пожар на складе Ozon локализован на площади 500 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Комсомольская правда: KP.RU"

Пожар на складе Ozon в подмосковном Гривно локализован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регионального главка МЧС РФ.

"В 11:22 пожар локализован на площади 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Из-за пожара со склада были эвакуированы 391 человек до прибытия пожарных подразделений.

Пожар случился в воскресенье утром на складе Ozon в Подмосковье. Сообщалось, что загорелись вещи, игрушки и прочие заказы клиентов на шестом этаже. Огонь перекинулся на крышу. Однако в пресс-службе маркетплейса заявили, что блок, на котором произошло возгорание не эксплуатировался. Товары в блоке склада, в котором случилось возгорание, не хранились.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Пострадавших, предварительно, нет.