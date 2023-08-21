13:37Происшествия
Пожар на складе лакокрасочных изделий локализовали на площади 4,3 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Богородском локализовали на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на сайте МЧС РФ по региону.
Отмечается, что локализация произошла в 13:26 по московскому времени. К тушению привлечены 38 единиц техники, 128 человек, в том числе 21 единица техники и 69 спасателей от МЧС РФ.
ЧП произошло на улице Ильича, доме 1, корпусе 2. Сообщение о пожаре поступило в 08:45. Очаг возгорания находился на втором этаже.
Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, однако позже она выросла до 2 тысяч квадратных метров, затем увеличилась до 3 и 3,2 тысячи "квадратов".
Причины пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Информации о пострадавших не поступало.
Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Подмосковье
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