23 мая, 08:00В мире
В Непале начали расследование использования допинга британскими альпинистами на Эвересте
Власти Непала начали проверку в отношении группы британских альпинистов, которые рекордно быстро поднялись на Эверест – всего за пять дней. Среди них были бывшие военные и министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс.
Как выяснилось, во время восхождения они использовали ксенон – газ, который помогает организму адаптироваться к высокогорью. Препарат применяют в медицине, но его использование в экспедициях требует согласования с местными властями.
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