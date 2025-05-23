В Непале начали расследование использования допинга британскими альпинистами на Эвересте

Власти Непала начали проверку в отношении группы британских альпинистов, которые рекордно быстро поднялись на Эверест – всего за пять дней. Среди них были бывшие военные и министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс.

Как выяснилось, во время восхождения они использовали ксенон – газ, который помогает организму адаптироваться к высокогорью. Препарат применяют в медицине, но его использование в экспедициях требует согласования с местными властями.

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