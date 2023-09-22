22 сентября, 07:30Политика
Украинский канал смонтировал выступление Владимира Зеленского на Совбезе ООН
Украинское телевидение решило заменить кадры полупустого зала Генассамблеи ООН во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. При монтаже допустили ошибку, из-за которой по видео кажется, что Зеленский смотрел из зала свое же выступление на трибуне.
После Нью-Йорка украинский лидер отправился в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.