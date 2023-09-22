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22 сентября, 07:30

Политика

Украинский канал смонтировал выступление Владимира Зеленского на Совбезе ООН

Украинский канал смонтировал выступление Владимира Зеленского на Совбезе ООН

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Украинское телевидение решило заменить кадры полупустого зала Генассамблеи ООН во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. При монтаже допустили ошибку, из-за которой по видео кажется, что Зеленский смотрел из зала свое же выступление на трибуне.

После Нью-Йорка украинский лидер отправился в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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