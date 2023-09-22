Украинский канал смонтировал выступление Владимира Зеленского на Совбезе ООН

Украинское телевидение решило заменить кадры полупустого зала Генассамблеи ООН во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. При монтаже допустили ошибку, из-за которой по видео кажется, что Зеленский смотрел из зала свое же выступление на трибуне.



После Нью-Йорка украинский лидер отправился в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.