Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Новости мира: мощный взрыв прогремел в Йоханнесбурге

Новости мира: мощный взрыв прогремел в Йоханнесбурге

Несколько сотен человек взяли штурмом посольство Швеции

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Маск заявил, что власти США должны объяснить, как именно Киев тратит полученные деньги

Мощный взрыв прогремел в Йоханнесбурге. По предварительной информации, ЧП произошло из-за аварии на газопроводе. Пострадали более 40 человек

Ураган прошел над северо-востоком Италии. В регионе Венето из-за ветра и града объявили чрезвычайное положение. В коммуне Санто-Стефано-ди-Кадоре стихия нарушила электроснабжение, начались перебои со связью. Сейчас оттуда эвакуируют людей.

В Загребе после мощного урагана десятки домов остались без крыш. Улицы города полностью ушли под воду.

Сильнейший потоп произошел в Марракеше в Марокко. Там несколько дней подряд идут проливные дожди. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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