Новости мира: мощный взрыв прогремел в Йоханнесбурге

Мощный взрыв прогремел в Йоханнесбурге. По предварительной информации, ЧП произошло из-за аварии на газопроводе. Пострадали более 40 человек

Ураган прошел над северо-востоком Италии. В регионе Венето из-за ветра и града объявили чрезвычайное положение. В коммуне Санто-Стефано-ди-Кадоре стихия нарушила электроснабжение, начались перебои со связью. Сейчас оттуда эвакуируют людей.

В Загребе после мощного урагана десятки домов остались без крыш. Улицы города полностью ушли под воду.

Сильнейший потоп произошел в Марракеше в Марокко. Там несколько дней подряд идут проливные дожди. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.