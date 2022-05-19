В США могут запретить термин "ожирение"

Высказывания о лишнем весе в США могут приравнять к расизму. В Штатах предлагают запретить "ожирение". Речь идет не о самом явлении, а о термине.

В Иллинойском университете посчитали это слово оскорбительным. И предлагают заменить его на выражение "человек с большим телом". Однако сами американцы от этой идеи не в восторге. Многие уже высказались, что подобные инициативы есть не что иное, как попытка закрыть глаза на проблему.

Между тем в США от лишнего веса страдает примерно 40% населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.