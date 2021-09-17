КНДР показала новый пуск баллистической ракеты

Появилось видео нового испытательного пуска северокорейской баллистической ракеты. Ее запустили прямо из железнодорожного вагона. По мнению экспертов, сама ракета похожа на те, что КНДР запускала еще в 2019 году, а железнодорожный комплекс явно новый или по крайней мере серьезно модернизированный.

Действия северокорейских военных осудили во Франции, Германии, а в Британском МИД призвали Пхеньян прекратить испытания и вернуться к переговорам с США.

Южная Корея тоже отреагировала, причем симметрично. Она произвела запуск ракет с подводной лодки спустя всего два часа после Северной Кореи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.