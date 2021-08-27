На продажу в Москве под индивидуальное жилищное строительство выставили 15 участков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве выставили на торги 15 участков под индивидуальное жилищное строительство. Они располагаются на севере и востоке столицы, а также в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"За семь месяцев 2021 года город реализовал на торгах 14 земельных участков под ИЖС общей площадью 1,7 гектара, из них на продажу 11 и три в аренду. Сейчас на торги выставлено 15 земельных участков площадью от 0,07 до 0,3 гектара в четырех административных округах столицы", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что будущие владельцы смогут построить на новых участках дома площадью от 260 до 1 200 квадратных метров и высотой до 15 метров. Также их можно использовать в сельскохозяйственных целях.

Самый большой участок из представленных находится в поселении Сосенском в НАО в 1,5 километра от станций метро "Прокшино" и "Филатов Луг", его площадь составляет 0,3 гектара. Торги пройдут в очном формате с 2 по 30 сентября. По словам Ефимова, за семь месяцев текущего года конкуренция на подобных мероприятиях составила в среднем 8,4 участника на лот.

Узнать подробности о земельных участках можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе "Для жителей".

Ранее Минстрой РФ предложил ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья в России. В ведомстве считают, что это поможет развитию рынка съемной недвижимости.

Сейчас, по официальным данным, в съемных квартирах живут почти 6 миллионов российских семей. При этом большая часть арендного фонда находится в "теневом" секторе экономики и не приносит доходов в бюджет.

