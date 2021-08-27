На продажу в Москве под индивидуальное жилищное строительство выставили 15 участков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве выставили на торги 15 участков под индивидуальное жилищное строительство. Они располагаются на севере и востоке столицы, а также в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"За семь месяцев 2021 года город реализовал на торгах 14 земельных участков под ИЖС общей площадью 1,7 гектара, из них на продажу 11 и три в аренду. Сейчас на торги выставлено 15 земельных участков площадью от 0,07 до 0,3 гектара в четырех административных округах столицы", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что будущие владельцы смогут построить на новых участках дома площадью от 260 до 1 200 квадратных метров и высотой до 15 метров. Также их можно использовать в сельскохозяйственных целях.
Самый большой участок из представленных находится в поселении Сосенском в НАО в 1,5 километра от станций метро "Прокшино" и "Филатов Луг", его площадь составляет 0,3 гектара. Торги пройдут в очном формате с 2 по 30 сентября. По словам Ефимова, за семь месяцев текущего года конкуренция на подобных мероприятиях составила в среднем 8,4 участника на лот.
Узнать подробности о земельных участках можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе "Для жителей".
Ранее Минстрой РФ предложил ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья в России. В ведомстве считают, что это поможет развитию рынка съемной недвижимости.
Сейчас, по официальным данным, в съемных квартирах живут почти 6 миллионов российских семей. При этом большая часть арендного фонда находится в "теневом" секторе экономики и не приносит доходов в бюджет.
"Торги Москвы": как купить у города участок под строительство дома
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: