Помещение в доме Наркомтяжпрома в Москве выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Помещение в жилом доме Наркомтяжпрома выставили на торги. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Сейчас на конкурс – особый формат торгов – выставляется нежилое помещение площадью 67,2 квадратного метра. Оно расположено на цокольном этаже жилого кирпичного здания на пересечении проспекта Мира и улицы Кибальчича", – заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Помещение расположено в доме, который признан объектом культурного наследия регионального значения. Любые работы в нем допустимы только при согласовании департамента культурного наследия и под контролем специалистов ведомства.
Будущий владелец помещения не ограничен в выборе специализации для него, однако необходимо учитывать его нежилой статус.
Конкурс как способ реализации лотов предусмотрен в качестве процедуры для объектов культурного наследия (ОКН), включенных в соответствующий государственный реестр. Каждый потенциальный инвестор имеет право только на одно предложение в размере установленной начальной цены или превышающим ее.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 18 октября. Итоги отбора станут известны 27 октября.
Ранее в начале сентября город выставил на продажу 111 машино-мест, расположенных в районе Черемушки. Купить данные инфраструктурные объекты можно без объявления цены.
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