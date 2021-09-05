Помещение в доме Наркомтяжпрома в Москве выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Помещение в жилом доме Наркомтяжпрома выставили на торги. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас на конкурс – особый формат торгов – выставляется нежилое помещение площадью 67,2 квадратного метра. Оно расположено на цокольном этаже жилого кирпичного здания на пересечении проспекта Мира и улицы Кибальчича", – заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Помещение расположено в доме, который признан объектом культурного наследия регионального значения. Любые работы в нем допустимы только при согласовании департамента культурного наследия и под контролем специалистов ведомства.

Будущий владелец помещения не ограничен в выборе специализации для него, однако необходимо учитывать его нежилой статус.

Конкурс как способ реализации лотов предусмотрен в качестве процедуры для объектов культурного наследия (ОКН), включенных в соответствующий государственный реестр. Каждый потенциальный инвестор имеет право только на одно предложение в размере установленной начальной цены или превышающим ее.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 18 октября. Итоги отбора станут известны 27 октября.

Ранее в начале сентября город выставил на продажу 111 машино-мест, расположенных в районе Черемушки. Купить данные инфраструктурные объекты можно без объявления цены.