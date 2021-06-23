Юрист рассказал, что может грозить за скручивание колпачков на колесах машин

В TikTok набирает популярность новый челлендж: подростки по всей России скручивают колпачки с колес автомобилей и хвастаются своим уловом. Разбираемся, наносит ли это вред автомобилю и какое наказание может грозить за такую "шалость" всем желающим прославиться в Сети.



Автомобильный "улов"

Российские подростки нашли новое развлечение, помогающее поймать хайп в Сети. Они снимают ролики о том, как воруют колпачки с колес автомобилей. После "охоты", как называют процесс сами подростки, они выкладывают видео с добычей в TikTok и хвалятся, кто собрал больше.

"Вот улов за три часа, – рассказывает молодой тиктокер. – Это я скрутил с "Мерседеса", это – с BMW X6. Одиннадцать железных колпачков и один пластмассовый, мне друг подарил. Завтра тоже будет видео, как мы скручиваем колпачки". Другой хвастается своей драгоценной коллекцией, собранной с разных машин.



Подростки также делятся советами, в каких машинах лучше искать эксклюзивные колпачки, снимают на видео "Мерседесы", "Феррари" и тонированные "Приоры". Судя по роликам, за один день подросток может утащить порядка 20–40 колпачков. Но и обычными черными колпачками тоже не брезгуют – для количества.

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал Москве 24, что простые колпачки не выполняют технически важных функций. "Во всех современных автомобилях они просто защищают от грязи, не более того. На характеристики автомобиля никак не влияют", – объяснил он. Однако для водителя "по-человечески это крайне неприятно", добавил эксперт.

По мнению Субботина, для современных подростков это некий способ показать себя, однако этот челлендж быстро угаснет.





Вячеслав Субботин автоэксперт Дело в том, чтобы именно свинтить (колпачок. – Прим. ред.) с автомобиля, некую удаль проявить. Но эта удаль хороша, когда ты не попался. Думаю, что тренд довольно быстро сойдет на нет, потому что колпачки никому не нужны, бестолковая штука.

Самые обычные колпачки на колеса стоят порядка 2–5 рублей, брендовые на дорогих машинах – в десятки раз дороже. Кроме того, есть колпачки, которые измеряют давление в шинах, такие устройства стоят порядка 1,5–2 тысяч рублей, сообщил автоэксперт.



Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Что грозит за скручивание колпачков с машин

За, казалось бы, "невинную шалость" может последовать вполне реальное наказание, рассказал Москве 24 автоюрист Лев Воропаев. По его словам, подростки от 16 лет могут быть наказаны в рамках статьи 7.27 КоАП о мелком хищении. Им грозит штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, пояснил юрист.

При этом за подобный поступок, совершенный подростком до 16 лет, будут отвечать родители, объясняет Воропаев.





Лев Воропаев автоюрист Если ребенка не привлекут, в этой ситуации устанавливают его родителей или опекунов и их могут привлечь за ненадлежащее воспитание ребенка по статье 5.35 КоАП. Это влечет предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

Кроме того, необходимо будет возместить имущественный и моральный ущерб, если пострадавший подаст иск в суд, продолжает юрист.



Школьники по всей России начали скручивать колпачки с колес автомобилей

Объяснить ребенку, что это воровство

Как отмечает детский психолог Наталья Наумова, дети идут за таким адреналином, чтобы доказать свою значимость другим. "Чтобы добыть колпачок, они идут на риск: хозяин машины может увидеть и наказать. Им хочется показать другим ребятам, какие они смелые и отважные", – рассказала специалист в диалоге с Москвой 24.

По мнению психолога, необходимо объяснить ребенку, что это воровство.





Наталья Наумова детский психолог Когда ребенок играет, он смотрит на это в соцсетях и воспринимает как веселую шалость. Очень важно, чтобы родители ставили под контроль такое поведение, потому что это воровство.

Наумова советует родителям подойти к ребенку с вопросом: "Если ты взял чужое, не воровство ли это?" "Ребенок порассуждает на эту тему и поймет, что он ворует. Очень важно задать верные вопросы, тогда ребенок остановится и перестанет делать так, как все, не задумываясь", – подчеркнула психолог.

Эксперт также рекомендует родителям уделять больше внимания детям, находить им интересные задания, вовлекать в игру. Хорошим вариантом на лето будут тематические лагеря, созданные по принципу квеста. По мнению психолога, дети будут заняты там целый день, почувствуют себя востребованными и уже не станут искать возможность получить адреналин за счет челленджей в Сети.