Американский эсминец Sullivans затонул в порту Нью-Йорка

Американский флот лишился эсминца Sullivans. Он затонул в порту Нью-Йорка.

По сообщениям местных СМИ, на военный корабль доставили слишком много груза. После этого корпус дал сильную течь и Sullivans пошел ко дну.

Кораблю было 79 лет. По некоторым данным, командование ВМФ США уже списало его со счетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.