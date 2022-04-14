Задержан подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка

Подозреваемый в стрельбе в нью-йоркском метро задержан, ему предъявлены обвинения в терроризме. Накануне в утренний час пик мужчина в оранжевом спасательном жилете зашел в вагон поезда, надел противогаз и запустил дымовую шашку. После он открыл стрельбу и продолжил ее уже на платформе. Ранения получили больше 20 человек.

62-летнего Фрэнка Джеймса искали больше суток. За информацию о его местонахождении полиция обещала 50 тысяч долларов. Подозреваемого заметил сотрудник кофейни на Манхэттен по имени Зак.

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