Жителей штата Нью-Мексико эвакуировали из-за лесных пожаров

В США жителей штата Нью-Мексико эвакуируют из-за лесных пожаров. В городе Руидозо, где проживают порядка восьми тысяч человек, эвакуировали большую часть населения.

Порывы ветра превышали 112 километров в час. Огонь охватил более 60 квадратных километров города. В результате чего сгорели почти 20 строений и 1 жилой дом.

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