Новости мира: пурга обрушилась на японский остров Хоккайдо

Штормовой ветер и пурга обрушились на японский остров Хоккайдо. Из-за метели видимость упала почти до нуля, на дорогах образовались заторы и произошло множество мелких аварий. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

Снегопад затронул и Турцию. Вьюга намела сугробы в городе Бингель в восточной Анатолии. Из-за нетипичной для региона погоды власти отменили занятия в учебных заведениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.