Оранжевый уровень опасности ввели в Китае из-за приближающегося тайфуна

Из-за приближающегося тайфуна оранжевый уровень опасности ввели в Китае. С опаской на метеорологическую карту смотрит и российское Приморье.

Там недавно бушевал тайфун Хиннамнор. 18 населенных пунктов все еще отрезаны от транспортного сообщения, большая часть дорог размыта мощными водными потоками. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.