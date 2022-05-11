Дизайнеры Balenciaga выпустили состаренные кеды

Дизайнеры бренда Balenciaga выпустили специально состаренные кеды.

Каждая пара стоит больше 100 тысяч рублей и доступна только по предзаказу. При этом не состаренная версия стоит в 3 раза дешевле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

