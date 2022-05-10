В Москве за сутки госпитализировали 103 пациента с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с коронавирусом. На ИВЛ находятся 72 пациента. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 в городе скончались 17 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

Одолели болезнь 280 жителей столицы. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили более 2,5 миллиона человек.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил, что "Дельта"-штамм коронавируса может вернуться в Россию.

По словам эксперта, это связано с тем, что иммунитет к данному штамму постепенно ослабевает. Кроме того, подчеркнул он, в настоящий момент "Дельта" не исчезла полностью, в России иногда отмечаются единичные случаи заболевания этим вариантом COVID-19.

