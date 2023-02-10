Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

В мире

Сингапур смягчит антиковидные ограничения для въезда в страну с 13 февраля

Сингапур смягчит антиковидные ограничения для въезда в страну с 13 февраля

Сейсмологи заявили о возможности еще одного крупного землетрясения в Турции

Родившейся под завалами девочке в Сирии дали имя Айя

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч

Новости часа: военные РФ спасли из-под завалов в Сирии 47 человек

Новости часа: число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч

Новости часа: первая группа иностранных спасателей пересекла границу Сирии через КПП

Новости часа: группа конгрессменов США потребовала от Байдена прекратить помогать Украине

Число жертв землетрясения в Сирии превысило 1 300 человек

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 17 тысяч

В Сингапуре снимут все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев с 13 февраля. Об этом сообщило местное издание The Straits Times.

Больше не нужны сертификат о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или медицинская страховка в случае заболевания COVID-19. Кроме того, власти республики отменили масочный режим в общественном транспорте и карантинный контроль на границе.

Отмечается, что если эпидемиологическая обстановка ухудшится, то все антиковидные меры вернут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
за рубежомтуризмвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика