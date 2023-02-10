Сингапур смягчит антиковидные ограничения для въезда в страну с 13 февраля

В Сингапуре снимут все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев с 13 февраля. Об этом сообщило местное издание The Straits Times.

Больше не нужны сертификат о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или медицинская страховка в случае заболевания COVID-19. Кроме того, власти республики отменили масочный режим в общественном транспорте и карантинный контроль на границе.

Отмечается, что если эпидемиологическая обстановка ухудшится, то все антиковидные меры вернут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.