Эйфелеву башню в Париже обновят к следующей Олимпиаде

Эйфелеву башню в Париже решили обновить к Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году. Башню чистят от ржавчины и красят в два слоя. Такую процедуру символ Парижа проходит каждые 6–7 лет, начиная с 1889 года.

Ранее в СМИ появился отчет о плачевном состоянии Эйфелевой башни. Эксперты заявили, что конструкция нуждается не в косметическом, а в основательном ремонте. По всей башне они выявили не только ржавчину, но и трещины.

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