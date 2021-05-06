Christie's выставил на торги бутылку вина, которая больше года провела на МКС

Аукцион Christie's выставил на торги космическое вино. Речь идет о бутылке вина из Бордо Petrus урожая 2000 года – одной из 12 бутылок, побывавших на МКС.

В ноябре 2019 года партию вина в космос отправила частная компания – хотели лучше понять процесс созревания и ферментации вина. Изначально земная бутылка такого вина стоила 10 тысяч долларов, а за космическую рассчитывают выручить уже 1 миллион долларов.

На МКС бутылка провела больше года. Как отмечают эксперты, напиток известен сложным вкусом с нотками вишни, сигар и кожи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.