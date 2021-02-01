В Кремле следят за происходящим в Мьянме

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В Кремле внимательно следят за происходящими в Мьянме событиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва анализирует информацию, при этом давать какие-то оценки происходящему, по его мнению, пока не стоит.

Ранее стало известно, что в Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу МИД республики Аун Сан Су Чжи. Пресс-секретарь правящей партии страны "Национальная лига за демократию" Мьо Ньинт сообщил, что также задержаны другие высокопоставленные представители НЛД. Задержания провели военные в ответ на махинации на выборах.

Они также объявили чрезвычайное положение (ЧП) в стране сроком на один год, временным главой республики назначили вице-президента Мьинт Шве.

Военные Мьянмы заявили о планах провести выборы после отмены режима чрезвычайного положения и сформировать новое правительство.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США обеспокоены происходящим в азиатском государстве. Также она предупредила о возможных последствиях для тех, кто задержал гражданских лидеров государства.

Посольство России в Мьянме на фоне происходящих в стране событий рекомендовало российским гражданам по возможности исключить поездки по стране, быть бдительными, избегать нахождения в местах скопления людей, а также запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами.

В связи с объявлением в стране чрезвычайного положения посольство призвало россиян прислать заполненную анкету на электронную почту ведомства, чтобы собрать информацию о находящихся в стране гражданах.