США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных руководителей страны

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США обеспокоены происходящим в Мьянме и предупреждают о возможных последствиях для тех, кто задержал гражданских лидеров государства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, президент США Джо Байден осведомлен о событиях в Юго-Восточной Азии, где военные арестовали представителей гражданских властей из-за фальсификаций на парламентских выборах.

"США выступают против любых попыток изменить результат недавних выборов или помешать демократической передаче власти в Мьянме и предпримут действия против тех, кто за это ответственен, если эти шаги не будут обращены вспять", – отметила Псаки.

Ранее стало известно, что в Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу МИД республики Аун Сан Су Чжи. Пресс-секретарь правящей партии страны "Национальная лига за демократию" (НЛД) Мьо Ньинт сообщил, что также "схвачены" другие высокопоставленные представители НЛД. Задержания провели военные в ответ на махинации на выборах. Они также объявили чрезвычайное положение (ЧП) в стране сроком на один год, временным главой республики назначили вице-президента Мьинт Шве.

