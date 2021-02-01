В Мьянме военные задержали президента и объявили ЧП

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В Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу МИД республики Аун Сан Су Чжи, передает Reuters.

Как сообщил пресс-секретарь правящей партии страны "Национальная лига за демократию" (НЛД) Мьо Ньинт, также "схвачены" другие высокопоставленные представители НЛД. Он добавил, что ожидает, что в скором времени задержат и его.

Отмечается, что задержания провели военные в ответ на махинации на выборах. Они также объявили чрезвычайное положение (ЧП) в стране сроком на один год, временным главой республики назначили вице-президента Мьинт Шве.

Кроме того, в Мьянме наблюдаются перебои с интернетом и телефонной связью. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявилачто США выступают против любых попыток воспрепятствовать "демократическим преобразованиям" в стране.

Ранее в ходе военного переворота задержали президента и премьер-министра Мали.