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В мире

18 августа, 21:43

Военный источник подтвердил задержание президента и премьера Мали

за рубежом

Фото: AP/Ludovic Marin, Pool

Военный источник в Мали сообщил, что президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе задержали в ходе военного переворота. Об этом передает РИА Новости.

Стало известно, что в Мали совершен успешный военный переворот, после того как армия арестовала президента Кейта и премьер-министра Сиссе.

При этом армейская колонна возвращается на базу Кати близ малийской столицы Бамако.

В свою очередь, в Москве озабочены данной ситуацией.

"Внимательно следим за развитием ситуации, наблюдатели оценивают происходящее как, условно говоря, военный мятеж", – уточнил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов.

По словам дипломата, согласно данным российского посольства в стране, мятежники заняли президентский дворец. Кроме того, нет информации о требованиях, выдвигаемых мятежниками, пояснил Богданов.

Среди пострадавших во время событий в Мали российских граждан нет.

"Сотрудники посольства находятся в безопасности", – добавил замглавы российского МИД.

Ранее говорилось, что мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил. Источники агентства передавали, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.

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