Посольство РФ рекомендовало россиянам исключить поездки по Мьянме

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Посольство России в Мьянме на фоне происходящих в стране событий рекомендовало российским гражданам по возможности исключить поездки по стране. Об этом говорится в опубликованном заявлении дипмиссии.

Россиянам советуют избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. Также граждан страны призывают к бдительности.

Посольство РФ рекомендует воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Россиянам напомнили, что использование дронов на территории Мьянмы запрещено.

В связи с объявлением в стране чрезвычайного положения и сложившейся ситуации посольство призвало россиян прислать заполненную анкету на электронную почту ведомства, чтобы собрать информацию о находящихся в стране гражданах.

Ранее стало известно, что в Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу МИД республики Аун Сан Су Чжи. Пресс-секретарь правящей партии страны "Национальная лига за демократию" Мьо Ньинт сообщил, что также "схвачены" другие высокопоставленные представители НЛД. Задержания провели военные в ответ на махинации на выборах.

Они также объявили чрезвычайное положение (ЧП) в стране сроком на один год, временным главой республики назначили вице-президента Мьинт Шве.

Военные Мьянмы заявили о планах провести выборы после отмены режима чрезвычайного положения и сформировать новое правительство.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США обеспокоены происходящим в азиатском государстве. Также она предупредила о возможных последствиях для тех, кто задержал гражданских лидеров государства.