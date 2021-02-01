Военные Мьянмы планируют провести выборы и сформировать правительство

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Военные Мьянмы заявили о планах провести выборы после отмены режима чрезвычайного положения и сформировать новое правительство. Об этом сообщает Xinhua News.

Отмечается, что режим ЧП, после которого пройдут выборы, будет длиться один год. Затем полномочия передадут новому правительству.

Ранее стало известно, что в Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу МИД республики Аун Сан Су Чжи. Пресс-секретарь правящей партии страны "Национальная лига за демократию" (НЛД) Мьо Ньинт сообщил, что также "схвачены" другие высокопоставленные представители НЛД. Задержания провели военные в ответ на махинации на выборах.

Они также объявили чрезвычайное положение (ЧП) в стране сроком на один год, временным главой республики назначили вице-президента Мьинт Шве.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США обеспокоены происходящим в азиатском государстве. Также она предупредила о возможных последствиях для тех, кто задержал гражданских лидеров государства.