В Мьянме 116 человек погибли за день при разгоне протестов

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Во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу, 27 марта погибли 116 человек. Как сообщает Reuters, среди погибших несколько детей. Общее число жертв за все время превысили 440.

1 февраля военные сместили руководство страны и объявили в стране чрезвычайное положение на год. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах.

Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят протесты. США выступили против любых попыток воспрепятствовать "демократическим преобразованиям" в стране.