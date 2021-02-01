В Мьянме находятся 70 россиян – посольство

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Порядка 70 граждан РФ находятся сейчас в Мьянме. Информацию подтвердил пресс-секретарь посольства России Антон Анисимов, сообщает РИА Новости.

"По имеющейся информации, в настоящее время на территории Мьянмы находятся 50 российских специалистов, работающих в Мьянме по контрактам, и около 20 туристов", – заявил Анисимов. По словам представителя дипмиссии, за консульской помощью еще никто не обращался из россиян.

При ухудшении ситуации посольство примет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан РФ, добавил Анисимов. Он отметил, что на фоне последних событий в Мьянме россиянам стоит проявлять бдительность.

До этого в Мьянме были задержаны президент Вин Мьин и глава МИД республики Аун Сан Су Чжи. Пресс-секретарь правящей партии страны "Национальная лига за демократию" Мьо Ньинт говорил, что также "схвачены" другие высокопоставленные представители НЛД. Задержания провели военные в ответ на махинации на выборах.

В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на один год, временным главой республики назначили вице-президента Мьинт Шве.