Новости мира: стрельба произошла в торговом центре во Флориде

Один человек погиб и семеро пострадали при стрельбе в торговом центре во Флориде. Как сообщила полиция, в одном из баров произошла драка, вмешалась охрана. После этого, один из участников достал оружие и застрелил охранника, а еще ранил случайных прохожих.

Знаменитая шведская активистка Грета Тунберг снова задержана, в этот раз на акции протеста в Гааге. По данным полиции, она не была согласована с властями. Несколько сотен митингующих хотели перекрыть важную автомобильную трассу. Но их остановили правоохранители. Тогда активисты начали блокировать ближайшие дороги, но их быстро задержали.

Обрушившийся на Великобританию шторм "Кэтлин" стал причиной отмены около 70 авиарейсов. С утра и до полудня аэропорты страны не работали из-за штормового предупреждения местной метеослужбы. Сильный ветер распространяется почти на все западные районы архипелага.

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