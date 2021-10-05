Модный дом Givenchy обвинили в призыве к суициду

Французский бренд Givenchy обвинили в пропаганде суицида из-за нового украшения. Все дело в колье-чокере, которое выполнено в виде сломанной веревочной петли на шее.

Аксессуар представили на показе 3 октября в рамках Недели моды в Париже. И сразу вспомнили случай двухгодичной давности. В 2019 году на показе в Лондоне модель с похожим украшением выпустил на сцену модный дом Burberry. После скандала представители Burberry принесли публичные извинения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.