Китайский пророк предсказал, что произойдет в 2023 году

Китайский анонимный предсказатель будоражит мысли людей по всему миру и не дает покоя букмекерам, которые уже делают ставки, сообразуясь с прогнозами мужчины. Китаец заявил о себе впервые и прославился, когда назвал точную дату смерти Елизаветы II.

По его мнению, до октября 2023 года случится авиакатастрофа, будет совершено покушение на лидера одной из стран ООН или умрет глава какого-то из государств. Также он посчитал, что до 2025 года будет применено ядерное оружие.

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