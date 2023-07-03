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03 июля, 22:45

В мире

Почти 70% французов призвали к введению ЧП в стране из-за беспорядков

Почти 70% французов призвали к введению ЧП в стране из-за беспорядков

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Почти 70% жителей Франции выступают за введение режима чрезвычайного положения в стране, следует из результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP). Беспорядки в городах на фоне убийства 17-летнего подростка не стихают почти неделю.

Протестующие крушат витрины, жгут автомобили и атакуют здания мэрий. По данным МВД, пострадали уже 700 сотрудников правоохранительных служб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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