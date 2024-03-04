Новости мира: извержение вулкана началось на Галапагосском архипелаге

Вулкан Ла-Кумбре извергается на Галапагосском архипелаге. Активность началась в воскресенье, 3 марта, сообщает местное министерство окружающей среды. Вулкан находится на острове Фернандина, где не зарегистрированы жилые поселения. Но в национальном парке на территории могут быть туристы.

Во Флориде запустили космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Международный экипаж отправился на МКС. В составе есть и российский космонавт Александр Гребенкин. Стыковка с космической станцией должна пройти во вторник, 5 марта.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.