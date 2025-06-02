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02 июня, 07:45

В мире

Европе стала грозить опасность от пробуждающегося супервулкана в Италии

Европе стала грозить опасность от пробуждающегося супервулкана в Италии

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Европе грозит опасность от пробуждающегося супервулкана Кампи Флегрей в Италии. Он находится недалеко от Неаполя. Хотя вулкан просыпался последний раз 40 тысяч лет назад, сила извержения была такой, что по одной из версий стала причиной исчезновения неандертальцев.

За последнее время в этом районе зафиксировано более 3 тысяч подземных толчков. Экстренные службы Неаполя приведены в повышенную готовность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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