Новости мира: журналистов призвали перестать красть вещи из самолета Байдена

Персонал самолета американского президента Джо Байдена пожаловался на воровство аккредитованных журналистов. Сообщается, что пропадают брендированные салфетки для кресел, стаканы и тарелки с золотой каемкой. Жалобу направили в профсоюз журналистов.

В Тегеране начались протесты из-за атаки Израиля на консульство Ирана в Сирии. В результате резиденция посла была практически полностью уничтожена.

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