Новости мира: ураган в штате Флорида и протесты на Кубе

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Бушующий в американском штате Флорида ураган "Иан" унес жизни 42 человек. Об увеличении количества погибших сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные органы власти. Ранее сообщалось о 15 погибших в результате разгула стихии.
На Кубе вспыхнули протесты из-за массовых отключений электричества. Они произошли из-за все того же урагана "Иэн". Общий ущерб, нанесенный им острову свободы еще только предстоит подсчитать. В ночь на среду страна была полностью обесточена, подачу света восстанавливают до сих пор.
Более десятка военнослужащих армии Буркина-Фасо захватили контроль над государственным телевидением поздно вечером в пятницу, заявив, что лидер переворота в стране, ставший президентом, подполковник Поль Анри Сандаого Дамиба был свергнут.
В ходе беспорядков в Иране погибли 19 человек. В числе погибших и полковник иранского Корпуса стражей исламской революции. Митингующие вышли на улицы после гибели 22-летней Махсы Амини.
Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.
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