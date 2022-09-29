Турция может создать новый банк для работы с платежной системой "Мир" – СМИ

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Турция уже предложила ряд альтернатив для проведения финансовых операций с Россией, одна из них – создание банка. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал директор Российско-турецкого совета Алексей Егармин, новый банк не будет зависеть от санкционного давления со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

В свою очередь, представитель российской Торгово-промышленной палаты в Турции Илья Корнилов отметил, что в настоящее время, несмотря на ажиотаж в СМИ, некоторые россияне свободно снимают средства с карт "Мир" в банкоматах банка Ziraat, однако лимит составляет 1,5 тысячи турецких лир.

Депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз подтвердил газете, что у Анкары есть заинтересованность в создании альтернативы системе "Мир", поэтому в ближайшее время будет создан другой платежный механизм.

19 сентября частные турецкие банки Isbank и DenizBank подтвердили, что прекратили обслуживание банковских карт российской платежной системы "Мир".

28 сентября агентство Bloomberg и турецкий телеканал NTV со ссылкой на разные источники в правительстве Турции сообщили, что прекратить использование российской платежной системы "Мир" решили и государственные банки Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank. Позднее представители последних двух заявили, что не получали соответствующих уведомлений от властей.

23 сентября стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение министрам разработать совместно с Россией альтернативные "Миру" платежные системы. 28 сентября газета Aydınlık сообщила, что детали данной платежной системы правительство Турции объявит в ближайшие дни.



Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы системе "Мир"

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