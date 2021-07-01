В ЮАР могут разрешить многомужество

Правительство ЮАР разработало закон, согласно которому женщины смогут иметь несколько мужей. На данный момент мужчинам этой страны можно иметь несколько жен. В республике также официально разрешены однополые браки и браки между несовершеннолетними. Законопроект вызвал протесты у консерваторов и некоторых религиозных групп.

В нескольких странах Африки регулярно регистрируют случаи многомужества. Подобные браки заключаются в Нигерии, Зимбабве и Северной Танзании. Некоторые государства не регулируют полиандрию законодательно, но и не препятствуют таким союзам. К таким странам относится Кения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

